Единственный в России музей-усадьбу Достоевского откроют в Даровом

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На объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба «Даровое» откроют единственный в России музей-усадьбу Достоевского. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Московской области Анна Потехина. Открытие запланировано на 20 ноября.

На объекте были проведены масштабные реставрационные работы.

— В России есть несколько музеев-квартир, есть места, где он отбывал ссылку. А в Московской области — единственный в стране музей-усадьба писателя, где он провел свои детские годы, — рассказала она в комментарии «Радио 1».

Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минкульта, общая сумма затрат на реставрационные работы и музеефикацию усадьбы «Даровое» составила 66,5 миллиона рублей. Финансировались работы в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья».

Экспозиционное пространство во флигеле усадьбы делится на две части. Первая, интерьерная, занимает две комнаты. Там реконструированы пространства гостиной и женской спальни-кабинета. Вторая часть экспозиции — мультимедийная. Она отразит этапы формирования усадьбы и расскажет, какие образы усадьбы «Даровое» нашли отражение в творчестве писателя.

До этого поэт Кублановский назвал самый актуальный роман Достоевского.