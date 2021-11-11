«Безумные идеи»: Песков прокомментировал сообщения о возможных санкциях против «Аэрофлота»

Фото: Администрация Президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 11 ноября, назвал слухи о возможных санкциях против «Аэрофлота» безумными идеями.

— Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие, — приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

По его словам, даже если какие-то компании занимаются подобными перевозками, это никак не противоречит никаким международным нормам. Он также отметил, что Россия прилагает все усилия для разрешения миграционного кризиса н границе Белоруссии и Польши.

— Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой, — утверждает пресс-секретарь.

Накануне, Песков заявил, что ситуация на границе между Белоруссией и Польшей вызвала в Кремле глубокую озабоченность. По его словам, там приближается гуманитарный кризис, наблюдается проблема с тысячами людей и ожидается дальнейший рост напряженности.