В Кремле ответили на заявления о причастности России к миграционному кризису

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация на границе между Белоруссией и Польшей вызвала в Кремле глубокую озабоченность. Там приближается гуманитарный кризис, наблюдается проблема с тысячами людей и ожидается дальнейший рост напряженности. Об этом в среду, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ситуация по-прежнему остается крайне напряженной, более того, напряженность нарастает. Мы действительно глубоко озабочены. Мы понимаем всю сложность ситуации, но здесь мы, конечно, считаем, что де-факто проблема с людьми. Несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии, которые требуют убежища в Европейских странах, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что беженцы не хотят оставаться на территории Польши и рвутся дальше в Европу, которая не хочет демонстрировать соблюдение идеалов гуманизма и помощи людям, идущим к ним домой.

— Тенденция к росту напряженности, что не может нас не беспокоить. На лицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям, — сообщил Песков.

Ранее европейцы демонстрировали свою приверженность гуманистическим ценностям, но сейчас у них такого желания нет.

— Вместе с тем, главное, наверное, во всей этой истории чрезвычайно напряженной — это судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей. Мы действительно в этой связи обеспокоены, — резюмировал он.

Кроме того, Песков ответил на заявление польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского, который выразил мнение, что российская сторона имеет «далекоидущие цели» в вопросе потока мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Среди них — дестабилизация Евросоюза.

— Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление, — сказал Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Польши и ее президента Анджея Дуды в адрес России по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией переходят всякие границы.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.