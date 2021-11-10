«Переходит все рамки»: Захарова ответила на обвинения Польши из-за миграционного кризиса

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Обвинения Польши и ее президента Анджея Дуды в адрес России по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией переходят всякие границы. Об этом в среду, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации. Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать, — передает ее слова РИА Новости.

Накануне польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что российская сторона имеет «далекоидущие цели» в вопросе потока мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Среди них — дестабилизация Евросоюза.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.