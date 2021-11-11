Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Coca-Cola начала патентный спор с владельцем «Напитков из Черноголовки» из-за бренда Fanta

Михаил Алимов

Общество
Coca-Cola начала патентный спор с владельцем «Напитков из Черноголовки» из-за бренда Fanta
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Компания Coca-Cola начала патентный спор с группой компаний «Аквалайф», которая производит отечественные «Напитки из Черноголовки». Причиной этому послужил выпуск российским производителем серии продуктов под брендом Fantola — среди них чипсы, газировка, шоколад и попкорн. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы коллегии палаты по патентным спорам Роспатента.

Coca-Cola владеет брендом Fanta, который охраняется законом с 1966 года и стал практически нарицательным для линейки газированных напитков. Отмечается, что бренды Fanta и Fantola вышли схожими, вплоть до смешения. Теперь американская компания требует прекращения производства российских продуктов под этим наименованием.

Если «Аквалайф» проиграет спор и проигнорирует данное решение, то американский производитель вправе потребовать компенсацию в виде двукратного размера выручки от продукта, передает газета.

У российского производителя есть шанс оставить все как есть, если слово Fanta признают общеупотребимым, как это уже случилось с Cola.

В октябре в России запретили ввоз и продажу 61 модели смартфонов от корейской компании Samsung Electronics. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Москвы в ответ на иск швейцарской «Сквин СА».

Дело в предустановленном платежном сервисе Samsung Pay, который нарушает права на изобретение сервиса «Система быстрых платежей», охраняемое отечественным патентом, следует из материалов дела.

Читайте также:
Россиягазировкапатенты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте