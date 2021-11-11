Работа портала госуслуг восстановлена после сбоя

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Работоспособность портала госуслуг восстановлена после технического сбоя. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

В настоящее время технические специалисты устанавливают причину сбоя, передает ТАСС.

В четверг, 11 ноября, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором россияне смогут заявить о распространении недостоверных сведений о COVID-19, а также о невыполнении санитарных правил. Как утверждает Петров, благодаря этому можно организовать «инструмент народного контроля», который сейчас особенно необходим.

В среду, 10 ноября, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко рассказали, что на портале «Госуслуги» теперь можно записать детей в кружки и секции. Данная услуга доступна для жителей 13 регионов РФ.

Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай.