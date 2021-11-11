Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин призвал москвичей носить маски и выбирать бесконтактную оплату проезда

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин призвал москвичей носить маски и выбирать бесконтактную оплату проезда
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 ноября, попросил жителей столицы соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте.

Он напомнил, что бесконтактно оплатить поездку можно, например, с помощью системы Face App.

— Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид, — написал глава города на своей странице в Twitter.

Накануне Сергей Собянин осмотрел ход дезинфицирующих работ в вагонах метро в электродепо «Солнцево». По его словам, последние полтора года общественный транспорт в столице не снижает темпы работы. В связи с этим во всем подвижном составе необходимо регулярно проводить санитарную обработку.

К 2024 году на всех видах общественного транспорта в России будет функционировать биометрическая система. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил глава Министерства транспорта (Минтранс) РФ Виталий Савельев.

Читайте также:
масочный режимСергей Собянинпроездные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте