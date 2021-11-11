Сергей Собянин призвал москвичей носить маски и выбирать бесконтактную оплату проезда

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 ноября, попросил жителей столицы соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте.

Он напомнил, что бесконтактно оплатить поездку можно, например, с помощью системы Face App.

— Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид, — написал глава города на своей странице в Twitter.

Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид. pic.twitter.com/4jtonJuGwC — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 11, 2021

Накануне Сергей Собянин осмотрел ход дезинфицирующих работ в вагонах метро в электродепо «Солнцево». По его словам, последние полтора года общественный транспорт в столице не снижает темпы работы. В связи с этим во всем подвижном составе необходимо регулярно проводить санитарную обработку.

К 2024 году на всех видах общественного транспорта в России будет функционировать биометрическая система. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил глава Министерства транспорта (Минтранс) РФ Виталий Савельев.