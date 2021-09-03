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Биометрию начнут применять на всех видах общественного транспорта к 2024 году

Илья Ашуров

Общество
Биометрию начнут применять на всех видах общественного транспорта к 2024 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

К 2024 году на всех видах общественного транспорта будет функционировать биометрическая система. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил глава Министерства транспорта (Минтранс) РФ Виталий Савельев.

— Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы, — приводит слова министра ТАСС.

В июне этого года глава ведомства сообщил, что в России будут проводить оцифровку не только объектов Минтранса, но и всего транспортного комплекса. Савельев подчеркнул, что к 2024 году биометрическая система будет использоваться в общественном транспорте, а также при полетах на самолетах и в железнодорожных перевозках.

Руководитель коммерческого блока компании OVision, разработчика технологии, Владислав Минеев рассказал, что оплатить покупки с помощью биометрии «по лицу» в магазинах и проезд в общественном транспорте бесконтактным способом россияне смогут уже к концу 2021 года.

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