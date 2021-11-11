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Женщина оставила своих малолетних детей в машине дальнобойщика и сбежала

Илья Ашуров

Происшествия
Женщина оставила своих малолетних детей в машине дальнобойщика и сбежала
Фото: СК РФ

В подмосковном Орехово-Зуеве женщина оставила своих детей в машине подвозившего ее дальнобойщика. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, информация о данном инциденте появилась в СМИ 10 ноября. Тогда сообщалось, что жительница Иванова попросила водителя-дальнобойщика подвести ее и двоих ее детей восьми и трех лет. Мужчина согласился. В какой-то момент женщина попросила его остановить машину и вышла из нее, оставив детей в салоне. После этого она не вернулась.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери детей, а также причин и обстоятельств произошедшего, — заключила Врадий.

До этого в Москве задержали женщину, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод жилого дома. МВД опубликовало кадры допроса. На допросе женщина не отрицает, что совершила данный поступок, рассказывая о нем так, будто ничего не произошло.

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