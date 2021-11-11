СБУ внесла Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности Украины

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Служба безопасности Украины внесла юмориста Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности Украины за «поддержку временной оккупации части территории». Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, причиной для внесения Галкина в соответствующий список стала его деятельность в «ущерб национальным интересам Украины».

— В частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и т. д., — приводит сообщение СБУ издание «RT».

В четверг, 4 ноября, стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

7 октября общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну артистам из России — Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка). У исполнителей в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, проводили концерты в Крыму. Организация попросила СБУ проверить достоверность данной информации.