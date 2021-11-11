Подпольную нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Солнечногорске

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Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Жилино Карта всех событий

Правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в подмосковном Солнечногорске. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе спецоперации оперативники задержали 26-летнего молодого человека в лесу недалеко от деревни Жилино. В момент задержания он пытался забрать закладку с химическими реактивами из тайника. В автомобиле у задержанного обнаружили семь емкостей с жидкостями. Также в лесу нашли еще 13 канистр и два свертка с химическим веществом.

Молодой человек заявил полицейским, что это — химические реактивами для изготовления наркотика мефедрон. Наркотики, по его словам, производились в лаборатории, которая находится в арендованном доме в деревне Поярково.

— По указанному адресу сотрудники полиции обнаружили и изъяли упаковочное и лабораторное оборудование, полиэтиленовую пленку, средства индивидуальной защиты, полимерные емкости, более 250 литров химических реактивов и прекурсоров, — заключила Петрова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

До этого более 100 граммов кокаина изъяли у наркоторговца в центре Москвы. Задержанным оказался 28-летний москвич. При личном досмотре у него обнаружили 12 свертков с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это кокаин общей массой 108,42 грамма.