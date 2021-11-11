Депутат Мосгордумы рассказал о перспективах и особенностях «Академии инноваторов»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичная «Академия инноваторов» поможет в создании сообщества активных и высококвалифицированных бизнесменов в городе. Такое мнение выразил депутат Московской городской думы Андрей Титов в четверг, 11 ноября.

Он отметил, что площадку разработали для инициативных и целеустремленных предпринимателей из сферы инноваций. В рамках программы они подготовят профильные проекты и покажут свое мастерство.

— Всего в первый поток будет набрано 500 участников, — заявил Титов.

По его словам, учащиеся «Академии инноваторов» прослушают лекции от именитых экспертов, что в будущем поможет им сделать первые шаги в развитии инновационного бизнеса и занять свое место на рынке. Также участникам расскажут, как правильно разработать стратегию ведения собственного дела, набрать эффективных сотрудников в команду и определить концепцию производимой продукции.

— Эти вопросы на первый взгляд могут показаться кому-то простыми, но это далеко не так, и знания теории тут недостаточно, важен практико-ориентированный подход. Качественное образование в этом секторе за рубежом стоит дорого. В Москве на базе Московского инновационного кластера это бесплатно, — добавил депутат Мосгордумы.

Андрей Титов подчеркнул, что в рамках «Академии инноваторов» бизнесмены также узнают о доступных для их сферы мерах государственной поддержки и возможностях использования кластера для тестирования товаров в столице, пишет агентство городских новостей «Москва».

В среду, 10 ноября, руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что на онлайн-платформе Московского инновационного кластера (МИК) открылся раздел «Технологии против COVID-19», в котором собраны разработки для создания комфортной среды и работы предприятий во время пандемии.