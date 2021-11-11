Квартиру гендиректора частной фирмы обокрали на три миллиона рублей в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Щукинская улица Карта всех событий

На северо-западе столицы из квартиры гендиректора частной фирмы украли ювелирные украшения и крупную сумму денег. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился житель квартиры на Щукинской улице. Он рассказал, что отсутствовал дома в течение трех дней, а когда вернулся — обнаружил, что его металлический сейф взломан. Из сейфа пропали ювелирные изделия и пять тысяч долларов.

Позже выяснилось, что вор проник в квартиру через открытое окно. Общий материальный ущерб составил около трех миллионов рублей.

До этого сообщалось о краже, которая произошла 9 ноября. В полицию обратился молодой человек 1997 года рождения. Он рассказал, что утром припарковал свой Land Rover рядом с домом 4 на улице Вешних вод и ушел по своим делам. Однако, вернувшись, он обнаружил, что из салона машины пропали ноутбук и наличные деньги — 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».