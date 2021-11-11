Лавров анонсировал «серьезный» разговор с Францией по Украине

Фото: МИД РФ

Россия на предстоящей 12 ноября в Париже встрече глав МИД и Минобороны России и Франции организует «серьезный» разговор по Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 11 ноября.

— У нас будет очень серьезный разговор на эту тему, — рассказал министр.

Москва подробно и на бумаге объяснила Парижу свою позицию, когда тот заявил об отказе России встретиться 11 ноября в «нормандском формате», приводит слова Лаврова ТАСС.

10 ноября постпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что члены украинской делегации «валяют дурака». Логику такого поведения, по его словам, невозможно понять с точки зрения здравого смысла.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.