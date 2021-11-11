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Актрису Малявину тайно похоронили рядом с Началовой

Дарья Чентаева

Общество
Актрису Малявину тайно похоронили рядом с Началовой
Фото: www.kino-teatr.ru

Заслуженную артистку России Валентину Малявину, звезду фильмов «Иваново детство» и «Король-олень» похоронили узким кругом, без прощания и почестей на Троекуровском кладбище. Место захоронения артистки находится рядом с могилой скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает Пятый канал.

— Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы… Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки, — написал кинокритик Вячеслав Шмыров в Facebook.

В среду, 10 ноября, стало известно, что первая жена советского и российского актера Александра Збруева, актриса Валентина Малявина ушла из жизни 30 октября в возрасте 80 лет.

Свои последние годы она провела в пансионате для престарелых. Звезда отечественного кинематографа жаловалась на проблемы со слухом и зрением.

Первый супруг Малявиной, народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, что вспоминает о своей первой возлюбленной с теплотой. По его словам, она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но ее жизнь сложилась трагически.

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