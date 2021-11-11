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Стало известно, как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э

Ирина Игнатенко

Технологии
Стало известно, как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э
Фото: Минобороны РФ

Стало известно, как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э. Ранее две машины не демонстрировались вместе, однако в рамках спецпроекта Life.ru «Шах и мат» впервые появилась возможность увидеть оба истребителя рядом, внимательно и в подробностях рассмотреть детали и узнать об их особенностях.

Сообщается, что Су-75 Checkmate — это легкий тактический самолет пятого поколения. Он оснащен одним двигателем, новейшим бортовым оборудованием и самыми крупными внутренними отсеками для вооружения. Главное преимущество самолета — сочетание высоких боевых возможностей, невысокой стоимости машины и ее летного часа.

Су-57Э — двухдвигательный многофункциональный истребитель пятого поколения. Машина разработана как экспортная версия Су-57, который уже серийно поставляется в Российскую армию. Это единственный в мире «тяжелый» двухдвигательный самолет пятого поколения, предлагаемый на экспорт.

До этого аналитик назвал Су-57 лучшим истребителем ВКС РФ. По словам эксперта, Су-57 стал конкурентом американских самолетов F-22 и F-35, а также китайской крылатой машины J-20.

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