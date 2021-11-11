Россиянин получил три года колонии за попытку вывезти части С-300 на Украину

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ / mil.ru

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии 24-летнего россиянина Джованни Михая за пособничество в контрабанде комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 на Украину. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По версии следствия, Михай совместно с гражданином Украины В.И. Василенко пытался организовать канал контрабанды военной продукции. В частности они искали комплектующие для системы С-300 с целью их контрабанды на территории Украины.

Василенко был осужден за шпионаж еще в 2020 году. В сентябре того же года в ходе спецоперации был задержан и Михай. В отношении последнего возбудили уголовное дело по статье «Пособничество в контрабанде вооружения, иной военной техники».

— Московским городским судом Михай Д.В. приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ

До этого сообщалось, что ФСБ разоблачила российского гражданина, который был завербован спецслужбами Украины. Он проживал в Ялте и 2017–2018 годах передавал секретные сведения иностранной разведке, но теперь его удалось разоблачить.