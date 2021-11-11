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Число осветительных приборов в Москве увеличилось в полтора раза за 10 лет

Виктория Сикерина

Город
Число осветительных приборов в Москве увеличилось в полтора раза за 10 лет
Фото: https://pixabay.com/

За минувшие 10 лет уровень освещенности столицы вырос в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 11 ноября.

В ведомстве уточнили, что с помощью энергосберегающих технологий и высокотехнологичного оборудования потребление электричества не увеличилось по сравнению с показателями 10 лет назад.

— Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира вместе с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем, — заявили в пресс-службе.

Также в Комплексе добавили, что Центр управления сетями «ОЭК» обеспечивает город необходимым светом, а также контролирует работу всех осветительных приборов.

В последние годы специалисты активно работают в сфере благоустройства столицы. Так, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за 10 лет в городе облагородили более 440 улиц.

Например, среди крупных объектов благоустройства городской среды в 2021 году — остров Балчуг. Рабочие обновили набережные, прилегающие к ним улицы и переулки, отремонтировали фасады зданий, создали архитектурно-художественную подсветку, установили новое освещение и сделали современные смотровые площадки.

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