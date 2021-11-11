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«Страшно очень»: телеведущая Дана Борисова заразилась коронавирусом

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Страшно очень»: телеведущая Дана Борисова заразилась коронавирусом
Фото: instagram/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова заболела коронавирусной инфекцией. О подтвержденном диагнозе она сама сообщила «Вечерней Москве».

По словам теледивы, она впервые инфицировалась COVID-19 и сильно переживает.

— У меня ковид… Весь набор симптомов: сухой кашель, жжение в носу, температура высокая, страшно очень. Я ведь до этого не болела коронавирусом. Еще и не прививалась даже, — сказала она.

Собеседница «ВМ» уточнила, что уже несколько дней чувствует недомогание, поэтому вызвала врачей на дом, чтобы ей назначили лечение. При этом Борисова не уточнила, будут ли ее госпитализировать.

За сутки в России заболели коронавирусом 40 759 человек. При этом у 8,6 процента не обнаружено клинических признаков болезни. Количество смертельных случаев составило 1237. Российские медики вылечили от COVID-19 33 156 пациентов.

Всего за время пандемии в стране заболели 8 952 472 человека. Летальных исходов зафиксировано 251 691. Вылечились от ковида 7 687 317 пациентов.

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