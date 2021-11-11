В России за сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса

Фото: Pixabay

За сутки в России заболели коронавирусом 40 759 человек. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в оперштабе Москвы.

При этом у 8,6 процента не обнаружено клинических признаков болезни. Количество смертельных случаев составило 1237. Российские медики вылечили от COVID-19 33 156 пациентов.

Всего за время пандемии в стране заболели 8 952 472 человека. Летальных исходов зафиксировано 251 691. Вылечились от ковида 7 687 317 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В этот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что чуть больше половины пожилых граждан РФ вакцинированы от коронавируса, но каждый второй человек старшего возраста до сих пор подвержен риску.

Накануне Мурашко сообщил, что 4,5 миллиона граждан в стране уже ревакцинировались от COVID-19. Он также рассказал, что нынешняя волна пандемии коронавируса распространяется быстрее предыдущих. Глава Минздрава отметил, что для обеспечения высокого уровня антител требуется в том числе и ревакцинация.

9 ноября Мурашко заявил, что в России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков.

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.