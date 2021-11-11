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Эпидемиологи объяснили отказ от приравнивания ПЦР-тестов к QR-кодам

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиологи объяснили отказ от приравнивания ПЦР-тестов к QR-кодам
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

ПЦР-тест не является аналогом QR-кода из-за наличия людей с отрицательным результатом, но отсутствием иммунитета. Об этом заявила замглавы Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова в четверг, 11 ноября.

— Это необходимо, чтобы снизить риск инфицирования, а вместе с этим риск тяжелого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы те, кто имел временные медотводы, смогли вакцинироваться, — рассказала специалист.

Это также может быть связано с появлением сертификатов о вакцинации нового образца, уточнила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Если человек, по ее словам, не привит по каким-либо медицинским показаниям, то это будет указано в сертификате, отмечает РБК.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.

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