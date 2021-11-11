Врач-диетолог рассказал, какие продукты нужно исключить, чтобы долго жить

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Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, какое питание приближает старость, а какое — увеличивает продолжительность жизни.

По ее словам, к преждевременному старению приводят блюда, которые подвергаются жарке. При этом врач отметила, что вредность жареных мясных блюд можно уменьшить в два раза, если их предварительно замариновать, обработав уксусом или лимонной кислотой.

Также, чтобы дольше сохранить свою молодость, Кононенко рекомендует исключить из своего рациона ряд продуктов. К ним относятся: фрукты, сахар, мучное и продукты молочного происхождения. Также специалист заявила, что не стоит употреблять помидоры, баклажаны, картофель, перец болгарский и другие, так как они содержат алкалоиды.

Кроме того, диетолог рассказала, что одним из важных факторов сохранения молодости является здоровый кишечник, передает «Пятый канал».

Как отмечает Кононенко, для поддержания здоровья сосудов лучше включить в свой рацион омега 3 жирные кислоты, витамины группы B, больше овощей и уменьшить потребление мясных продуктов.

Ранее ученые калифорнийского университета в Сан-Франциско завили, что сладкие газированные напитки могут способствовать преждевременному старению. Это связано с тем, что они ускоряют старение тканей на клеточном уровне.