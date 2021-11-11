Лариса Гузеева набрала вес после тяжелого течения коронавируса

Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Популярная телеведущая и актриса Лариса Гузеева сильно набрала вес, а лицо стало одутловатым из-за препаратов, которыми артистка лечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Starhit».

По словам издания, в новом выпуске телевизионного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале знаменитость была бодрой и много смеялась.

— Как я по вам скучала! Спасибо всем за поддержку, — обратилась Гузеева к коллегам и зрителям, передает «Starhit».

Напомним, Лариса Гузеева была госпитализирована в Коммунарку 27 сентября из-за резкого ухудшения самочувствия. Позже телеведущая подтвердила, что заражена COVID-19.

После своей выписки из больницы, Лариса Гузеева поделилась с поклонниками мыслями о том, что болезнь заставила телеведущую пересмотреть свои взгляды на жизнь.

По ее словам, человек живут один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Гузеева заявила, что быть взрослым означает отвечать сам за себя.

Также артистка выразила благодарность всему медицинскому персоналу, работающему в Коммунарке.