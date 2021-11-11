Стали известны подробности о состоянии Елены Сафоновой после ДТП в Москве

Фото: Зимняя вишня, 1985 год

Актрису Елену Сафонову по-прежнему не выписывают из столичной больницы, куда она попала после ДТП 10 ноября. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

По словам врачей, на актрису надели корсет, который необходимо будет носить минимум две недели. В настоящее время медики следят за здоровьем 65-летней артистки и не спешат ее выписывать.

— Перелом ребер — довольно распространенная травма при ДТП. Актрисе предстоит походить в корсете от двух недель до месяца, будет как новенькая. Кости срастутся. Но себя нужно поберечь — минимизировать физические нагрузки, отказаться от поднятия тяжестей. И про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета, — сообщила доктор медицинских наук Ирина Филатова, чьи слова передает «Комсомольская правда».

10 ноября три автомобиля столкнулись в районе дома 44 на проспекте Мира. В аварии пострадала Елена Сафонова. Она была за рулем автомобиля Hyundai. После аварии ее госпитализировали с переломами ребер и другими травмами. Помимо Сафоновой, в больницу доставлен еще один пострадавший в аварии.

В этот же день стало известно, что за рулем автомобиля BMW, который спровоцировал ДТП на проспекте Мира, находилась 21-летняя Маргарита Рафальская. За автомобилем, которым она управляла, числятся 70 неоплаченных штрафов.