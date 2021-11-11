Появилось видео момента ДТП на проспекте Вернадского с участием ребенка

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского, 9 Карта всех событий

Вечером 11 ноября автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в районе дома № 9 на проспекте Вернадского в Москве. Кадры, снятые в момент происшествия, опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На видео заметно, как несовершеннолетний вместе с родителем стоял около магистрали в регулируемой зоне для перехода. В какой-то момент ребенок выбежал на дорогу, в результате чего его задела проезжающая машина передней и боковой частью кузова.

— Просим родителей следить за детьми на дороге и напомнить им о том, что переходить дорогу можно только по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора и по нерегулируемому переходу, убедившись, что все автомобили остановились, — отметили в пресс-службе ведомства.

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Похожий инцидент произошел накануне под Москвой. Тогда женщину с двумя детьми сбил автомобиль на пешеходном переходе на Березовой улице в Ленинском городском округе Московской области.

По данным региональной прокуратуры, гражданка вместе с несовершеннолетними переходила магистраль в разрешенном месте. В этот момент на них наехала машина.