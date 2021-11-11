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Ребенок пострадал в результате ДТП на проспекте Вернадского в столице

Виктория Сикерина

Происшествия
Ребенок пострадал в результате ДТП на проспекте Вернадского в столице
Фото: mos.ru
Россия, Москва, проспект Вернадского, 9 Карта всех событий

Дорожная авария с участием пешехода произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 9 в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 11 ноября.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным сведениям, в результате ДТП ребенок получил травмы.

Отмечается, что столкновение случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В настоящий момент на месте случившегося работают оперативные городские службы, говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел накануне под Москвой. Тогда женщину с двумя детьми сбил автомобиль на пешеходном переходе на Березовой улице в Ленинском городском округе Московской области.

По данным региональной прокуратуры, гражданка вместе с несовершеннолетними переходила магистраль в разрешенном месте. В этот момент на них наехала машина.

Также в пресс-службе столичной ГИБДД заявили, что на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

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