Дипломат заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину

Фото: МИД РФ

Россия не планировала и не планирует военное вторжение на Украину. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета, — сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия вторгаться на территорию Украины.

Также он объяснил, что сейчас много угроз исходят от Украины. Следует не забывать, что американские корабли, которые находятся в Черном море — провокация, пишет РИА Новости.

Кроме этого он напомнил, что у России есть право концентрировать войска на любой своей территории.

В четверг, 11 ноября, президент России Владимир Путин обсудил с врио канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами, а также корабли НАТО в Черном море.Путин, как уточняется, высказался в пользу восстановления контактов между европейскими странами и Белоруссией в целях решения проблемы. Глава государства также указал на «деструктивную» политику Украины в Донбассе, а также на «опасный» характер активности США и НАТО в Черном море

2 ноября СМИ сообщили, что воинские подразделения России, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, в конце сентября якобы начали движение из пунктов своей постоянной дислокации. При этом заявлено, что страна стягивает свои войска к границе Украины, хотя Смоленская область с ней не граничит.