Москвичей предупредили о гололедице 12 ноября

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Ночью, 12 ноября, жителей столицы ожидает мокрый снег. Также спасатели предупреждают о том, что ночью возможен снег с дождем и гололедица.

— В период с 3:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.

Для того, чтобы увеличить безопасность в непогоду, спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходы должны обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее стало известно, что общественный транспорт в Москве продолжает работу в штатном режиме, несмотря на трудные погодные условия в виде снегопада и скользких дорог.

В четверг, 11 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что утром 12 ноября в Москве и Московской области ожидается снегопад. Однако 13 ноября ему на смену придут ледяные дожди в некоторых частях региона.