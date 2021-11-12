Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Всего три минуты»: Специалист рассказала о заражении штаммом «дельта-лайт»

Виктория Храменкова

Общество
«Всего три минуты»: Специалист рассказала о заражении штаммом «дельта-лайт»
Фото: pixabay.com

Для того, чтобы стать инфицированным штаммом «дельта-лайт» человеку достаточно двух-трех минут. Об этом предупредила завкафедрой инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета Наталья Матиевская.

На сегодняшний день известно о 12 подвидах штамма «дельта». Отмечается, что все они более заразны, чем первоначальный вариант коронавируса. «Дельта-лайт» является самым опасным из них.

— Если классическая «дельта» передается при тесном контакте в течение 15 минут, то «лайту»достаточно двух-трех. По мнению некоторых специалистов, этот штамм может быть на 10-15 процентов заразнее исходного вида, — заявила Матиевская в интервью с агентством «БелТА».

Кроме этого она добавила, что при заражении первоначальным вариантом коронавируса человек может передать его двоим или троим людям, а при «дельте» заражаются от пяти до семи человек.

1/2
2/2

В среду, 10 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна коронавируса распространяется быстрее предшествующих. Специалисты отмечают, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта»-штамма вируса.

Читайте также:
Коронавирусриск заражения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте