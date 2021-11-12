«Всего три минуты»: Специалист рассказала о заражении штаммом «дельта-лайт»

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Для того, чтобы стать инфицированным штаммом «дельта-лайт» человеку достаточно двух-трех минут. Об этом предупредила завкафедрой инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета Наталья Матиевская.

На сегодняшний день известно о 12 подвидах штамма «дельта». Отмечается, что все они более заразны, чем первоначальный вариант коронавируса. «Дельта-лайт» является самым опасным из них.

— Если классическая «дельта» передается при тесном контакте в течение 15 минут, то «лайту»достаточно двух-трех. По мнению некоторых специалистов, этот штамм может быть на 10-15 процентов заразнее исходного вида, — заявила Матиевская в интервью с агентством «БелТА».

Кроме этого она добавила, что при заражении первоначальным вариантом коронавируса человек может передать его двоим или троим людям, а при «дельте» заражаются от пяти до семи человек.

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В среду, 10 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна коронавируса распространяется быстрее предшествующих. Специалисты отмечают, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта»-штамма вируса.