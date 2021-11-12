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Гинцбург рассказал, как бороться со штаммом «дельта»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург рассказал, как бороться со штаммом «дельта»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Чтобы победить штамм «дельта» необходимо поддерживать высокий уровень антител в крови. Об этом заявил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он утверждает, что при распространении предшествующих штаммов коронавирусной инфекции, было бы достаточно ревакцинироваться раз в год, а то и полтора.

— Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с «дельта» – штаммом такого, к сожалению, нет, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме этого он сообщил, что при проникновении вируса в клетку человек заболевает, а этого нельзя допустить.

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Ранее завкафедрой инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета Наталья Матиевская рассказала, что для того, чтобы стать инфицированным штаммом «дельта-лайт» человеку достаточно двух-трех минут.

В среду, 10 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна коронавируса распространяется быстрее предшествующих. Специалисты отмечают, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта» – штамма вируса.

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