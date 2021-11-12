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Сергей Собянин уволил главу управы Ярославского района.

Виктория Храменкова

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Сергей Собянин уволил главу управы Ярославского района.
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Михаила Бурцева с должности главы управы Ярославского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 12 ноября.

— Освободить Бурцева Михаила Михайловича от замещаемой должности главы управы Ярославского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — следует из документа.

Уточняется, что Бурцев уволен по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию, отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

29 октября мэр Москвы Сергей Собянин уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово.

25 октября мэр Москвы Сергей Собянин уволил Александра Мизгаря с должности главы управы Бегового района.

12 октября Собянин назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.

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