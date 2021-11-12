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Россияне увеличили траты на алкоголь в период нерабочих дней

Виктория Храменкова

Общество
Россияне увеличили траты на алкоголь в период нерабочих дней
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В период нерабочих дней траты россиян на алкоголь выросли почти на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru.

— Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8 процентов по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года, — говорится в результатах исследования, передает РИА Новости.

Кроме этого, 27 октября россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28 октября. Как пояснили аналитики, это связано с тем, что в столице и других городах страны некоторые алкомаркеты закрывались на нерабочие дни.

Резкий рост выручки от алкогольной продукции показали розничные сетевые магазины — на 75 процентов, а аэропорты — на 195 процентов.

В конце октября бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал решение властей Москвы закрыть алкомаркеты на период нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября до 7 ноября. Он отметил, что россияне потребляют большое количество спиртного и подобные запреты пойдут на пользу.

27 октября московские магазины, более 70 процентов ассортимента которых составляют спиртные напитки, получили уведомления от местных властей о временной остановке деятельности в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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