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Синоптики рассказали жителям столицы о погоде 12 ноября

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали жителям столицы о погоде 12 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В пятницу, 12 ноября, в Москве ожидается облачная погода. В течение дня возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Кроме этого, в столичном регионе возможна гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от плюс трех до плюс пяти градусов. Ночью столбики термометров будут оставаться на плюсовой отметке.

Ветер ожидается западный и северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что 12 ноября, жителей столицы ожидает мокрый снег. Также спасатели предупреждают о том, что ночью возможен снег с дождем и гололедица.

В четверг, 11 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что утром 12 ноября в Москве и Московской области ожидается снегопад. Однако 13 ноября ему на смену придут ледяные дожди в некоторых частях региона.

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