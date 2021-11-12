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Московские рестораны со звездами Michelin начнут пускать посетителей с собаками

Виктория Храменкова

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Московские рестораны со звездами Michelin начнут пускать посетителей с собаками
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве большинство ресторанов, которые ранее были отмечены звездами Michelin, заявили, что готовы пускать посетителей с собаками. Однако есть некоторые ограничения по размерам и породам четвероногого гостя.

Кинологами доказано, что поведение собак в общественном месте зависит не от их размера, а от воспитания. Несмотря на это, некоторые рестораны объяснили свой отказ тем, что у них маленький зал, а другие не хотят пускать посетителей с собаками из-за открытой кухни.

— Мировая практика показывает, что лояльность к посетителям с питомцами играет на руку любому ресторану, являясь конкурентным преимуществом и расширяя аудиторию. Московские рестораны, отмеченные звездами Michelin, перенимают этот опыт, — объясняет Артем Гебелев, основатель проекта Urban Pet, который провел опрос ресторанов, пишет «Москвич Mag».

Всего в Москве девять «мишленовских» ресторанов. С собаками пускают семь из них — те, у кого по одной звезде: Selfie, Beluga, White Rabbit, Grand Cru, Biologie, «Сахалин» и Savva. Имеющие по две звезды Artest Chef’s Table и Twins Garden к большинству пока не присоединяются.

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