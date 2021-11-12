Зеленые облигации Москвы получили премию «Управление изменениями. Визионеры»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москва первым из регионов РФ разместила зеленые облигации. Инициативу по достоинству оценили члены жюри ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры». Город занял первое место в номинации «Развитие практики ответственного инвестирования».

Весной на Мосбирже разместили семилетних облигаций на 70 миллиардов рублей, причем объем спроса превысил предложение в 1,2 раза. Этим продуктом интересовались физические и юридические лица.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, зеленые облигации помогли столице реализовать принципы устойчивого развития и необходимые для мегаполиса экологические инициативы. Город направит средства от них на реализацию экологических проектов — покупку электробусов и строительство метро.

—Москва последовательно реализует экологические инициативы, в том числе в сфере транспорта, которые позволяют формировать более здоровую и комфортную окружающую среду в мегаполисе. Сейчас мы ставим перед собой две основные цели — вовлечение жителей Москвы в финансирование зеленых проектов города и повышение финансовой грамотности населения. В настоящее время готовятся первые народные зеленые облигации. Благодаря им у жителей столицы появляется возможность не только сохранить свой капитал, но и принимать наглядное, осязаемое участие в формировании экологии города, — рассказал он.

Концепция зеленых облигаций Москвы подготовлена в соответствии с принципами Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association), передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что Москва вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации. Их выпуск стал естественным шагом, так как в Москве реализовывается множество экопроектов. При этом город двигается к целям устойчивого развития.

Заместитель руководителя аппарата мэра столицы Мария Багреева отметила, что «зеленые» ценные бумаги входят в состав финансовых инструментов Международной ассоциации рынков капитала, из-за чего за ними требуется ежегодный контроль.