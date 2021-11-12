Зеленые облигации Москвы получили премию «Управление изменениями. Визионеры»
Москва первым из регионов РФ разместила зеленые облигации. Инициативу по достоинству оценили члены жюри ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры». Город занял первое место в номинации «Развитие практики ответственного инвестирования».
Весной на Мосбирже разместили семилетних облигаций на 70 миллиардов рублей, причем объем спроса превысил предложение в 1,2 раза. Этим продуктом интересовались физические и юридические лица.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, зеленые облигации помогли столице реализовать принципы устойчивого развития и необходимые для мегаполиса экологические инициативы. Город направит средства от них на реализацию экологических проектов — покупку электробусов и строительство метро.
—Москва последовательно реализует экологические инициативы, в том числе в сфере транспорта, которые позволяют формировать более здоровую и комфортную окружающую среду в мегаполисе. Сейчас мы ставим перед собой две основные цели — вовлечение жителей Москвы в финансирование зеленых проектов города и повышение финансовой грамотности населения. В настоящее время готовятся первые народные зеленые облигации. Благодаря им у жителей столицы появляется возможность не только сохранить свой капитал, но и принимать наглядное, осязаемое участие в формировании экологии города, — рассказал он.
Концепция зеленых облигаций Москвы подготовлена в соответствии с принципами Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association), передает официальный сайт мэра столицы.
До этого сообщалось, что Москва вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации. Их выпуск стал естественным шагом, так как в Москве реализовывается множество экопроектов. При этом город двигается к целям устойчивого развития.
Заместитель руководителя аппарата мэра столицы Мария Багреева отметила, что «зеленые» ценные бумаги входят в состав финансовых инструментов Международной ассоциации рынков капитала, из-за чего за ними требуется ежегодный контроль.