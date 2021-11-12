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Вирусолог центра Гамалеи рассказал, когда ЕС одобрит «Спутник V»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Вирусолог центра Гамалеи рассказал, когда ЕС одобрит «Спутник V»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину «Спутник V» после ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения. Об этом рассказал научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, если до конца года ВОЗ одобрит российскую вакцину, то вскоре за ним последует и и европейский регулятор — ЕМА. Также он считает причиной существующих сейчас задержек одобрения «Спутник V» разные стандарты в производстве. ВОЗ, утверждает Альтштейн, смотрит, насколько производство вакцины соответствует надлежащей производственной практике. Но у большинства западных организаций никаких претензий к качеству «Спутника V» нет.

— Вакцины сейчас производятся по так называемой «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем, — передает слова вирусолога РИА Новости.

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Также сегодня, 12 ноября, Альтштейн заявил, что Россия может справиться с пандемией COVID-19 в следующем году. Однако вирус никуда не денется, и вспышки еще будут.

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