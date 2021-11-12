Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новая скоростная «Ласточка» начнет курсировать от Москвы до Бологого 12 декабря

Михаил Алимов

Город
Новая скоростная «Ласточка» начнет курсировать от Москвы до Бологого 12 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новый скоростной поезд «Ласточка» запустят по маршруту Москва-Бологое. Он начнет ежедневно следовать с 12 декабря. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

— С 12 декабря запускаем новую скоростную «Ласточку» №728/727 сообщением Москва - Бологое. Поезд будет курсировать ежедневно с остановками в Крюково, Клину, Твери, Лихославле, Спирово и Вышнем Волочке, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что из Бологого он будет отправляться в 06:06 и прибывать в Москву в 09:47. В обратном направлении состав будет отправляться в 18:52 и прибывать в Бологое в 23:10.

«Ласточка» оборудована для удобства пассажиров. В вагонах поезда есть все необходимое для приятного путешествия — системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Также поезд приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Между Москвой и Смоленском 1 октября запустили сдвоенный поезд № 743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум». Вагоны поезда модернизированы. Они оснащены светодиодным освещением, санитарными комнатами, системами климат-контроля. Кроме того, поезд адаптирован для маломобильных людей.

Читайте также:
ПоездаМоскваскорость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте