Новая скоростная «Ласточка» начнет курсировать от Москвы до Бологого 12 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новый скоростной поезд «Ласточка» запустят по маршруту Москва-Бологое. Он начнет ежедневно следовать с 12 декабря. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

— С 12 декабря запускаем новую скоростную «Ласточку» №728/727 сообщением Москва - Бологое. Поезд будет курсировать ежедневно с остановками в Крюково, Клину, Твери, Лихославле, Спирово и Вышнем Волочке, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что из Бологого он будет отправляться в 06:06 и прибывать в Москву в 09:47. В обратном направлении состав будет отправляться в 18:52 и прибывать в Бологое в 23:10.

«Ласточка» оборудована для удобства пассажиров. В вагонах поезда есть все необходимое для приятного путешествия — системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Также поезд приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Между Москвой и Смоленском 1 октября запустили сдвоенный поезд № 743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум». Вагоны поезда модернизированы. Они оснащены светодиодным освещением, санитарными комнатами, системами климат-контроля. Кроме того, поезд адаптирован для маломобильных людей.