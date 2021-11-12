«Проверяют Россию на прочность»: в Крыму прокомментировали активность НАТО в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ / Фото: Казаков Александр

Не заигрываться в Черном море призвал страны НАТО вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, продолжается практика приближения к морским границам РФ. Рыбаков считает, что тут есть два аспекта. Первый — военный, когда власти иностранных государств начинают «заигрываться».

— Иностранные государства проверяют Россию на прочность, насколько серьезно она готова защищать свою территориальную целостность, ведут разведку, но граница Российской Федерации находится на замке, — утверждает Рыбаков.

Второй аспект — политический. По мнению Рыбакова, приближения к границам Крыма можно расценивать как напоминание иностранных государств о том, что они не признают правовой статус полуострова. Таким образом они показывают, что приближаются не к территории Российской Федерации, а к территории другого государства.

— И это все завершится нескоро, так как в западных странах к власти пришло поколение политиков, которые воспитаны не на трагедиях войны прошлого века, — передает слова вице-спикера РИА Новости.

Днем ранее, 11 ноября, Минобороны обнаружило, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе.

Позднее в тот же день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планировала и не планирует военное вторжение на Украину.