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Более 150 катков с искусственным льдом откроют в столице в грядущем сезоне

Михаил Алимов

Город
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в столице в грядущем сезоне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ноябре-декабре этого года в столице откроются более 150 катков с искусственным льдом. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что всего специалисты Комплекса городского хозяйства готовят к открытию 151 каток — они откроются в парковых зонах, на фестивальных площадках и природных территориях столицы.

Намораживать искусственный лед начнут, когда в Москве стабильно установятся низкие температуры.

— Лед наращивают с помощью специальных установок. Вначале основание катков выровняли с помощью слоя песка, затем уложили целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом — это охлаждающее вещество, за счет которого наращивается ледовое покрытие, — рассказал заммэра.

По его словам, на катках создана необходимая инфраструктура — освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. За обслуживание ледяного покрытия отвечает специальная техника.

Также на всех катках будут внимательно следить за соблюдением эпидемических ограничений, предписанных Роспотребнадзором.

До этого руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков сообщил, что к заливке самого большого катка в Москве приступили на ВДНХ. Более 504 километров труб было уложено для намораживания льда. По его словам, общая длина проложенных труб сопоставима с расстоянием от Москвы до Вологды. Он также уточнил, что на территории комплекса будет открыт детский каток площадью 900 квадратных метров. Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тысячи квадратных метров.

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