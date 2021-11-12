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США предупредили Евросоюз о возможном «вторжении» России на Украину

Евгений Белоусов

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США предупредили Евросоюз о возможном «вторжении» России на Украину
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать план «вторжения» на Украину. Такую информацию 11 ноября распространило агентство «Блумберг», ссылаясь на анонимные источники.

В материале агентства утверждается, что подобные опасения США якобы подтверждены «общедоступными доказательствами». Кроме того, один из анонимных источников подчеркнул, что узнать истинные намерения Москвы или предугадать ее следующий шаг невозможно, утверждается в материале.

Позднее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планировала и не планирует военное вторжение на Украину. Также он объяснил, что сейчас много угроз исходят от Украины. Следует не забывать, что американские корабли, которые находятся в Черном море, — провокация. Кроме того, он напомнил, что у России есть право концентрировать войска на любой своей территории.

Также посол России в США Анатолий Антонов отметил, что любое упоминание о вступлении Украины в НАТО является для России неприемлемым. Он отметил, что ситуация еще более настораживает на фоне возникшей напряженности в Черном море.

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