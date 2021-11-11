Посол России в США назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО

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Любое упоминание о вступлении Украины в НАТО является для России неприемлемым. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

— Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну, — приводятся его слова в аккаунте российской дипмиссии в США в Facebook.

Антонов отметил, что ситуация еще более настораживает на фоне возникшей напряженности в Черном море. В его акватории корабли и авиация НАТО проверяют на прочность российские вооруженные силы.

Таким образом он ответил на подписанную 10 ноября Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной, в которой сообщалось, что санкционное давление на Россию со стороны США будет продолжаться. Это будет сделано для того, чтобы поддержать Украину. Данные меры будут сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины. Кроме этого из документа следует, что США поддерживают стремления Украины в НАТО. Также Вашингтон заявляет, что никогда не признают Крым российской территорией.

7 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные следят за кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По словам министра, не только США пытаются проверить, как у России выстроена система на Черноморском побережье.

10 ноября военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что основная причина присутствия боевых кораблей и танкера ВМС США у южных границ России связана с желанием американцев освоить театр будущих военных действий, которые они пытаются развязать. Эксперт отметил, что военная техника, которая имеется на борту американских эсминцев, по дальнобойности может достигать свыше двух тысяч километров.