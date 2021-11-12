«АвтоВАЗ» продолжит выпускать двигатели, шасси и другую продукцию

1.jpg

В «АвтоВАЗ» сообщили, что компания не планирует полностью приостанавливать производство.

Уточняется, что компания продолжит выпускать двигатели, шасси и другую продукцию, передает ТАСС.

До этого «Автостат» сообщил, что из-за отсутствия электронных компонентов «АвтоВАЗ» был вынужден полностью приостановить производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. В пресс-центре предприятия подтвердили остановку производства. А также заявили, что сегодня аналогичная ситуация с электронными компонентами сложилась во всем мире, и никакой сенсации в произошедшем нет.

До этого, в начале ноября стало известно, что почти 70 процентов британцев считают отечественную «Ниву» от компании «АвтоВАЗ» крепким и надежным автомобилем. Об этом свидетельствуют данные опроса читателей английского издания The Sun. Старомодной машину посчитали около 20 процентов опрошенных, а еще 12 процентов признались, что никогда не ездили на ней.

В октябре продажи новых автомобилей в России снизились на 18 процентов, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Но затраты потребителей при покупке автомобилей продолжают расти, в том числе за счет навязывания продавцами дополнительных услуг. «Вечерняя Москва» разобралась, почему же людей буквально заставляют переплачивать за то, что в обычное время стоит в разы дешевле.