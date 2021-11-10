«Торгаши этим пользуются»: что делать, если автодилеры нагло навязывают допоборудование

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В октябре 2021 года продажи новых автомобилей в России снизились на 18 процентов, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Похожие данные, только по итогам сентября, приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Там говорят о снижении продаж на 22,6 процента по сравнению с прошлым годом — до 119 485 машин. Между тем затраты потребителей при покупке автомобилей продолжают расти, в том числе за счет навязывания продавцами дополнительных услуг. «Вечерняя Москва» разобралась, почему же людей буквально заставляют переплачивать за то, что в обычное время стоит в разы дешевле.

Еще в мае текущего года Роспотребнадзор буквально завалили жалобами возмущенные клиенты. Людей, пришедших в салон за машиной, к примеру, стоимостью 840 тысяч рублей, раздражало, что за счет установки сигнализации, новых ковриков и видеокамеры ее цена увеличивается еще на полмиллиона рублей. В Роспотребнадзоре даже предложили штрафовать дилеров за навязывание услуг до двух миллионов рублей, но ничего сделано так и не было.

Импортеры отгружают мало

Как объяснил в беседе с «ВМ» вице-президент РОАД Денис Мигаль, цены на дополнительное оборудование по сравнению с 2019 годом выросли в пять раз. В настоящее время их стоимость составляет примерно 30 процентов от цены всей машины: 200–400 тысяч у моделей массового сегмента и до 1,5 миллиона у премиальных авто.

— Фактически рынок не оставляет сейчас шансов быстро купить автомобиль без каких-то доплат. Когда клиент приходит в салон, там стоит машина уже в определенной комплектации и с предустановленным некоторым дополнительным оборудованием. К тому же у всех дилеров в стоимость машины заложен определенный процент маржи, поскольку импортеры отгружают сейчас мало автомобилей, — рассказал представитель отрасли.

Он отметил, что причины октябрьского снижения продаж — сохраняющийся дефицит автомобилей в дилерских центрах и постоянный рост спроса на них со стороны покупателей. Автопроизводителям попросту не хватает комплектующих для выпуска машин в полном объеме. В частности, полупроводников, используемых активно в других сферах экономики. Проблемы усугубляются еще и сбоями в логистике, связанными с разрывом цепочки поставок из-за торговых споров между США и Китаем.

Несмотря на проблемы в отрасли, вариант купить автомобиль по цене, указанной на сайте его производителя (без установки ковриков, сигнализации и другого оборудования по завышенным ценам), все же есть. Однако, как поясняет Мигаль, в этом случае придется подождать некоторое время, оформив предзаказ.

«Здесь, сейчас и на своих условиях»

Автоюрист Дмитрий Славнов о проблеме навязывания дополнительных услуг автодилерами слышал. С лета 2021 года обращения подобного характера лично к нему участились. И речь не только и не столько о накрутке за аксессуары. Бывает так, что автосалоны предлагают клиенту на машину в интересующей его комплектации оформить автокредит, тогда как за наличный расчет, при имеющихся деньгах в кошельке, авто можно купить только с допоборудованием, делится эксперт.

Что в этом случае делать? По словам юриста, лучший выход — поехать в другой автосалон. Славнов отмечает, что есть немало официальных дилеров, работающих на рынке даже в условиях дефицита техники абсолютно нормально. И если у них имеется машина в наличии, никаких проблем и завышений без воли клиента при ее покупке не будет. Просто придется, возможно, некоторое время подождать.

— Зачастую люди хотят здесь, сейчас и на своих условиях, но такое бывает очень редко. Нужно просто не останавливаться на первом попавшемся предложении. Надо ездить и смотреть. Всегда можно найти лучшее. Спрос рождает предложение. Если сейчас все скажут «берите на наших условиях», люди отвернутся и будут искать привлекательные условия. И кто-то их обязательно предоставит и займет лидирующие позиции на рынке, — уверен спикер.

Ответственность

Можно ли как-то повлиять на тех предпринимателей, которые пользуются ситуацией дефицита в собственных интересах и стараются достичь сверхприбыли? Здесь мнения экспертов разошлись.

Дмитрий Славнов говорит, что есть 16-я статья федерального закона «О защите прав потребителей», согласно которой запрещено продавать одну услугу, обуславливая ее другой. То есть нельзя продавать машину, навязывая всякие «допы». Опираясь на эту норму права, человек может написать жалобу в Роспотребнадзор и даже подать иск, который будет рассматриваться судом.

С другой стороны, отмечает адвокат Сергей Радько, договор купли-продажи автомобиля не является публичным и, если дилер предлагает купить машину в той или иной комплектации и с оборудованием, которое есть, ни один закон не может обязать его продать машину в том виде, в котором хочет покупатель.

— Поскольку на рынке в силу определенных причин сложился жуткий дефицит автомобилей, торгаши этим пользуются. Потому что долгое время они машины не продавали. У них были убытки, потом — пандемия, остановка производства и так далее. Сейчас дилеры просто наверстывают упущенное, — пояснил юрист.

Автожурналист Петр Баканов тоже считает, что можно обратиться в Роспотребнадзор, но доказать какое-либо нарушение со стороны дилера будет очень сложно. Здесь необходимо будет проводить контрольную закупку с применением спецсредств, чем обычный покупатель заниматься, скорее всего, не будет.

Хозяином рынка должен стать клиент

Лучшим вариантом в настоящее время, уверены собеседники «ВМ», будет вообще отказ от покупки автомобиля в ближайшие год–полтора. По словам Сергея Радько, нужно дождаться, когда рынок устаканится, наполнится новыми машинами и на нем снова хозяином станет покупатель.

— Это в любом случае произойдет, просто не так скоро, как хотелось бы. Мы видим, что пандемия не заканчивается и дефицит запчастей, комплектующих, электронных компонентов пока присутствует. Без них нельзя выпустить машину. Но производители рано или поздно из этой ситуации выйдут. В основном же подорожание связано с сокращением производства электронных компонентов, а их основные изготовители находятся в Юго-Восточной Азии, где было довольно много локдаунов и заводы простаивали. А некоторые и сейчас работают не на полную мощь, — добавил автоюрист.

Похожая точка зрения и у Петра Баканова. Он обращает внимание на то, что текущая ситуация дефицита возникла также из-за незнания, неправильного поведения покупателей и их попустительства, чем воспользовался бизнес. Игнорирование же дилеров позволило бы создать на складах запас машин и немного «продавить» предпринимателей, считает специалист.

— Дилерам не нужно держать складской запас автомобилей. Им нужно продавать их, особенно сейчас: конец года. Раньше зимой машины прежнего модельного ряда, как правило, дешевели, потому что в начале нового года, несмотря на то что машина новая, она все равно считается морально уже прошлогодней, — говорит эксперт.

Подписка или лизинг

Баканов убежден, что ни новую, ни подержанную машину не стоит покупать в ближайшие год–полтора. Вторые дорожают из-за дефицита первых, и на рынке сейчас скопилось огромное количество проблемного автохлама, констатировал эксперт. Лучше поддерживать имеющийся автомобиль в хорошем состоянии.

Но если уж очень хочется быть за рулем или есть такая жизненная необходимость, Баканов предлагает пользоваться услугами долгосрочной аренды: лизинга или подписки — в зависимости от того, что конкретному лицу выгоднее в данный момент. К тому же в некоторых случаях есть возможность выкупа машины.

— Возможно, этот вариант будет самым жизнеспособным и не приведет к существенным переплатам, — заключил автожурналист.

Пик кризиса, вероятно, пройден

Денис Мигаль в свою очередь говорит, что автомобиль стоит покупать тогда, когда в этом есть необходимость. По его словам, не стоит подстраиваться под рынок и следить за таковым. Все должно зависеть от потребностей клиентов и их целей.

— Обычно самый благоприятный период для покупки — декабрь. Тогда возможны сезонные скидки, склады обновляются. В этом году хочется верить, что тоже так будет и ситуация чуть стабилизируется, — прогнозирует вице-президент РОАД.

С высокой долей вероятности пик кризиса нехватки комплектующих был пройден, и уже в ноябре–декабре в России в среднем продажи автомобилей вырастут до уровня 130–150 тысяч машин в месяц. А за год этот показатель составит 1,6 миллиона штук, повторив или превысив результаты 2020-го, резюмировал представитель отрасли.