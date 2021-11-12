«Сразу меня признали»: певец Шура рассказал, как начал дружить с бомжами

Фото: instagram/shuramedvedev

Певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, дружит с бомжами. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве». По словам звезды 90-х, теплые отношения с бездомными завязались у него в Международный женский день.

— Как-то 8 марта, правда, не помню какого года, мои девчонки — подруги с Рублевки — позвали меня отметить праздник. Сказали: «Саш, это девичник. Давай тряхнем стариной». Я и напялил на себя платье, паричок, каблучок, реснички и весь красивый да напомаженный отправился к девкам. Мы отгуляли с ними праздник, я отпел этот концерт, а потом вызвал такси и решил поехать дальше тусить в ночной клуб, — вспомнил Шура.

Когда водитель высадил певца около клуба, от усталости певец «решил отдохнуть», рухнув в женском наряде прямо в сугроб.

— Только я улегся, подъехал «газик» с ментами. И они мне такие: «Женщина, вам к нам!» А я давай им сразу говорить, что перед ними звезда. «О, дорогая, сегодня все бабы — звезды!» — ответили они мне, усаживая в «газик». Я уже хотел парик снять, чтобы меня узнали, но подумал про себя: мол, почему бы и не поржать, — поделился артист.

В полицейском отделении звезду посадили в одну камеру с четырьмя незнакомцами. Они сразу поняли, что перед ними популярный исполнитель.

— Там были бомжи — три бабы и один мужик. Сразу меня признали и как давай орать на ментов: «Вы что, обалдели?! Вы ж «Твори добро» посадили!» А я слушаю и не могу врубиться, что еще за «Твори добро»? Оказывается, они говорили про мой хит. И потом хором начали петь припев этой песни: «Твори добро на всей земле…» Все это уже под утро происходило. А потом я спросил их, откуда они меня знают. Оказывается, они заходят в магазин, где телевизор стоит, и смотрят мои клипы на музыкальных каналах — выучили все мои песни. Менты меня потом тоже узнали, разбежались и быстро с новой сменой поменялись, будто они здесь ни при чем, — рассказал Шура.

Певец отметил, что после инцидента правоохранители извинились и довезли артиста до дома. С тех пор, как признается звезда, он дружит «с бомжами и ментами».