«Дружу с бомжами и ментами»: певец Шура — о новом шоу, Киркорове и алкоголе на сцене

Фото: instagram/shuramedvedev

В России стартует новый сезон музыкального телешоу «Суперстар!», в котором примут участие кумиры 80-х, 90-х и нулевых. За звание суперзвезды поборются десять артистов, в том числе один из самых эпатажных представителей российского шоу-бизнеса Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура. «Вечерняя Москва» пообщалась с певцом и узнала, какие у него ожидания от шоу и когда он порадует поклонников новыми хитами.

— Саша, в «Суперстаре!» принимают участие немало артистов, горячо любимых публикой. Считаете ли вы кого-нибудь из них своим конкурентом?

— Да нет там конкурентов для меня, кроме разве что (Виктора — прим. «ВМ») Салтыкова. Остальные не конкуренты мне вообще. Это проект, это борьба, а не просто концерт, где мы будем танцевать и веселиться. Я туда пришел победить, а не развлекаться. Я уверен в своей победе! А ребята просто стараются, пусть и дальше себе стараются, но победа все равно будет моей!

— Участие в шоу — это личная инициатива или вас пригласили?

— Меня на участие в шоу уговорил сам Вадим Такменев (ведущий проекта «Суперстар! Возвращение» — прим. «ВМ»). В 2007 году он меня тоже приглашал, и я ради Вадика согласился тогда. Согласился и на этот раз. На самом деле мне не шибко и нужен был информационный повод такого рода, мне и так работы хватало. Ради этого проекта пришлось отменить все свои концерты и гастрольные туры. Но я не могу подвести Вадима, не могу отказать Лолите Милявской, которая ведет этот проект, не хочу подставлять самого гениального режиссера современности Андрея Царя, создающего эту программу.

— Чего вы лично ожидаете от шоу?

— Мне хочется… и я получу это, я знаю, шикарных номеров, красивых видеоклипов, нереальных постановок, фантастических песен. У нас замечательные гримеры, костюмеры. Я все уже посмотрел, все мои предложения были учтены по поводу образов, грима и номеров. Ребята учли все мои пожелания. Мы успели даже отобрать и освежить все лучшие композиции из моего репертуара. В этом сезоне, кстати, имеются нововведения: каждый выпуск посвящен определенному формату и песенному жанру. В каждой программе будет уходить кто-то из участников. Раньше такого не было. Теперь появилась такая небольшая интрига.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

— А что касается личных творческих планов, когда мы услышим новые песни или увидим сольный концерт Шуры?

— Не беспокойтесь, увидите и услышите совсем скоро. 2 декабря состоится мой большой сольный концерт в Москве. На нем гости услышат несколько музыкальных премьер — лирические хиты, медляки, а еще пару песен от самой Аллы Пугачевой. Да-да, я буду удивлять. Зрители увидят красочные выступления, все будет эпатажно и с огоньком. Я уже решил, кто будет на разогреве у меня. Скорее всего, группа Total. Сейчас веду с ними переговоры. Все тайны раскрывать не буду, но такого шоу еще не было ни у кого, тем более после пандемии.

— Кстати, как пандемия отразилась на творческих планах и доходах?

— На доходах отразилась, а вот на творчество никак не повлияла. Наоборот, у меня было больше времени заняться инструментальными вариантами своих песен, посидеть в студии, записать что-то. Естественно, пришлось перенести все свои концерты и гастрольные туры. Но меня порадовало больше то, что ни один зритель не сдал билет и дождался перенесенного концерта. Организаторы тоже выплачивают наперед деньги и спокойно ждут, когда состоится мероприятие, не требуя возврата. Словом, я ничего не отменяю, просто сдвигаю сроки, и ничего страшного, жив пока (смеется).

— Ваш эксцентричный образ в свое время был очень непривычным для России. Игорь Крутой даже говорил, что такой формат в нашей стране никогда не будет воспринят. В этом, как мы знаем, он ошибся. А не было никогда желания уехать за океан и завоевать западную публику, которая любит такой эпатаж?

— Ой, нет-нет-нет! Ты что! Ни в коем случае. У меня такая беда с английским. Правда, моя англоязычная песня «Don-don-don» держалась шесть недель в хит-парадах Германии. Но все равно я с английским не дружу и учить его не собираюсь. У нас такой красивый русский язык, можно и благодаря нашей красивой речи завоевать западную публику, написав прикольный хит.

— С кем из знаменитостей хотелось бы спеть в дуэте?

— Ни с кем, потому что это такой неблагодарный труд. Постоянно либо тебя партнер вытягивает, либо ты его. Был у меня дуэт со Светланой Сургановой, и что? Ну спели мы с ней разок на ее сольнике. С тех пор нет никакого желания возвращаться к такой практике. Мне все время предлагают дуэты, трио, квартеты, особенно молодые, но я всем отказываю.

— А как относитесь к непотопляемым артистам типа Баскова, Киркорова, которые с большим удовольствием поют с молодыми, завоевывая новую и параллельно удерживая старую аудиторию?

— Ой, куда мы без них. Как оказалось, и я тоже непотопляемый. Но я настолько самодостаточный, что никогда, как они, не буду бегать за новой аудиторией или петь с (блогером Даней — прим. «ВМ») Милохиным и другими подобными персонажами. Хорошо, получилось разок хайпануть — прекрасно, поздравляю. Но так же будет не всегда. Наконец, можно и не попасть в формат и показаться смешным. А я и так смешной на сцене, но в своем амплуа. А где смех, там, простите, и слезы бывают, понимаешь? А просто смешным быть не хочется. Ну не хочу я такого. У ребят получилось, и, слава богу, но я не поддерживаю их в этой истории. Мне кажется, что артисты их уровня должны сохранять свое достоинство и быть самодостаточными, а не растрачивать себя по мелочам.

— Они так молодятся, потому что боятся быть не в тренде?

— Они просто хотят быть с молодежью и на волне хайпа. Ну и пусть будут, на здоровье. Мне, кстати, тоже предлагают — я отказываю и сразу говорю, чтобы не звонили больше (смеется). Я так люблю петь сам и тесниться с кем-то на одной сцене и в одной песне не хочу. Меня очень настораживает их позиция.

— Мне кажется, что вам хватает своего хайпа и зрительской любви. Я читал, что вашими большими поклонниками являются московские бомжи. Это правда?

— Ох, с бомжами у меня отдельная история. Как-то 8 марта, правда, не помню, какого года, мои девчонки-подруги с Рублевки позвали меня отметить праздник. Сказали: «Саш, это девичник, давай тряхнем стариной». Я и напялил на себя платье, паричок, каблучок, реснички. И весь красивый да напомаженный отправился к девкам. Мы отгуляли с ними праздник, я отпел этот концерт, а потом вызвал такси и решил поехать дальше тусить в ночной клуб. Приехали, таксист меня высадил возле клуба, и что-то мне не хватило сил дойти до него, я упал в сугроб, чтобы отдохнуть немного, так сказать, подремать. Только я уложился, подъехал «газик» с ментами. И они мне такие: «Женщина, вам к нам!». А я давай им сразу говорить, что перед ними звезда. «О, дорогая, сегодня все бабы звезды!», ответили они мне, усаживая в «газик». Я уже хотел парик снять, чтобы меня узнали, но подумал про себя, мол, почему бы и не поржать.

Привезли в отделение и за решетку меня посадили. А там бомжи — три бабы и один мужик — сразу меня признали. И как давай орать на ментов: «Вы что, обалдели? Вы ж «твори добро» посадили». А я слушаю и не могу врубиться, что еще за «Твори добро»? Оказывается, они говорили про мой хит. И потом хором начали петь припев этой песни: «Твори добро на всей земле…» Все это уже под утро происходило. А потом спросил их, откуда они меня знают. Оказывается, они заходят в магазин, где телевизор стоит, и сморят мои клипы на музыкальных каналах, выучили все мои песни. Менты меня потом тоже узнали, разбежались и быстро с новой сменой поменялись, будто они здесь ни при чем. Конечно, потом передо мной извинились и домой даже подкинули. И с тех пор я дружу с бомжами и ментами, это правда!

— Очень веселая история, но знаю, что немало и грустных имеется в вашей биографии. Правда ли то, что вы из-за алкоголя игнорировали концерты. И когда вас объявляли, вы порой не выходили на сцену, а спали в гримерке?

— Не выходил, потому что было стыдно… Я это не отрицаю, такие случаи были. Но сейчас уже не бухаю, ничего не принимаю, четыре ампулы во мне от алкоголя. И все нормально, пока держимся!

Фото: instagram/shuramedvedev

— Вы, кстати, очень хорошо выглядите, даже не верится, что вам 46!

— Ой, в наш век хочешь ты этого или нет, но нужно выглядеть хорошо. А секретов нет! Хожу в бассейн, на гречке сижу, ЗОЖ, ограничиваю себя во всем. Понимаешь, сейчас уже не пройдут животик, бока, щечки, лишний вес. Тем более если у меня выступление на каблуке, то нужно быть легким, иначе рухнешь и станешь посмешищем.

— Какие планы на Новый год? Сколько будут стоить корпоративы с участием Шуры?

— Стоимость корпоративов не озвучиваю — это мое личное дело. Вот закажешь — узнаешь! В этот раз Новый год буду отмечать в Москве на Цветном бульваре. В том году мы были в Минске с концертами, а в этот раз — дома с друзьями. Так что всех с наступающим, люблю и целую! Давай закругляться, а то мне еще собаку купать.