Продажу алкоголя без QR-кода могут запретить в Свердловской области

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Свердловские власти рассматривают возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил региональный оперативный штаб.

По сообщению штаба, с 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Кроме этого, вице-губернатор Павел Креков заявил о возможном расширении списка учреждений с входом по QR-коду. Так, например, он рекомендовал ограничить посещение храмов без кодов.

— Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба, — приводит слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева РИА Новости.

До этого, 12 ноября, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) направил предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко создать в РФ дополнительный регистр граждан, которые переболели коронавирусом бессимптомно и тех, кто не обращался к врачу.

Также в этот день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может справиться с пандемией COVID-19 в следующем году. Однако вирус никуда не денется, вспышки еще будут.