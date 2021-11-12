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Экс-следователь МВД предстанет перед судом за попытку мошенничества на 250 тысяч долларов

Илья Ашуров

Происшествия
Экс-следователь МВД предстанет перед судом за попытку мошенничества на 250 тысяч долларов
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего 33-летнего следователя МВД, а также его 43-летнего сообщника. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, обвиняемый сотрудник МВД узнал о расследовании уголовного дела в отношении его знакомого. Тогда вместе со своим сообщником он решил выманить деньги у фигуранта уголовного дела, пообещав ему «договориться с должностными лицами». За свои услуги мошенники попросили 300 тысяч долларов, позже эта сумма была снижена до 250 тысяч.

В ноябре прошлого года полиция задержала одного из обвиняемых в московском ресторане с поличным во время получения части денег. Позднее полиция задержала и второго участника аферы.

— Уголовное дело будет направлено в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, — заключила Нефедова.

До этого «ВМ» сообщала, что силовики задержали инспектора ГИБДД, который убедил предпринимателя заплатить ему 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела.

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