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Первый этап реконструкции парка «Березовая роща» завершается в Дмитрове

Ирина Игнатенко

Общество
Первый этап реконструкции парка «Березовая роща» завершается в Дмитрове
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Завершается первый этап реконструкции парка «Березовая роща» в Дмитрове, передает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Сообщается, что специалисты демонтировали старую детскую площадку, положили новое тротуарное покрытие.

Жители округа жаловались на отсутствие достаточного освещения, поэтому в настоящее время проводится демонтаж старого освещения и замена его на новое.

В следующем году подрядчик приступит ко второму этапу работ по благоустройству: обновит фонтанную группу и модернизирует уличную сцену.

До этого министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что в этом году на территории Московской области проводятся работы по благоустройству девяти лесопарков, а также 40 общественных пространств. В ходе работ проводится озеленение общественных территорий, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек.

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