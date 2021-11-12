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Около 7,9 миллиона упаковок льготных лекарств выдали в Подмосковье в 2021 году

Ирина Игнатенко

Общество
Около 7,9 миллиона упаковок льготных лекарств выдали в Подмосковье в 2021 году
Фото: Pexels

Около 7,9 миллиона упаковок льготных лекарств выдали в Подмосковье в этом году, передаетпортал «Подмосковье сегодня». Регион входит в число лидеров по обеспечению медикаментами.

По словам председателя профильного комитета Андрея Голубева, на обеспечение лекарствами в области в следующем году выделят 18 миллиардов рублей.

Всего в регионе проживают 608 тысяч льготников. За десять месяцев текущего года было выдано 4,6 миллиона рецептов.

В прошлом году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов входило 758 позиций. В этом году их число достигло 788. В связи с тем, что на момент утверждения списка закупки медикаментов уже были проведены, дополнительная нагрузка на бюджет составила полтора миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что более пяти миллионов упаковок лекарств выдали в Москве заболевшим COVID-19. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.

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