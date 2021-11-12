Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экоинсталляция о зеленых облигациях Москвы появилась на станции «Деловой центр» БКЛ

Михаил Алимов

Город
Экоинсталляция о зеленых облигациях Москвы появилась на станции «Деловой центр» БКЛ
Фото: Скриншот видео Telegram-канала «Дептранс Москвы»
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

На станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро открылась экоинсталляция, посвященная зеленым облигациям города. В ней задействованы живые растения и деревья. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Она отметила, что локация для инсталляции выбрана неслучайно — средства от размещенных облигаций тратятся на строительство БКЛ и закупку городом электробусов, которые положительно сказываются на экологии. Отмечается, что Москва закупит 400 электробусов, 200 из которых уже приобретены, построит 18 новых станций и 43,8 километра Большой кольцевой линии метро, а также реконструирует три станции и четыре километра линий Московского метрополитена.

— Решение Москвы выйти на рынок зеленых облигаций служит подтверждением приверженности принципам устойчивого развития и готовности к ускорению реализации экологических инициатив, которые направлены на улучшение экологической ситуации и качества жизни людей в мегаполисе, — сообщила Багреева.

Столица стала первым регионом в России, который выпустил субфедеральные зеленые облигации.

Город планирует еще выпустить такие облигации, преимущественно для физических лиц. В мае интерес к ним со стороны обычных москвичей был очень высок, горожане в первый выпуск приобрели ценных бумаг на 700 миллионов рублей.

Вдоль пешеходной зоны у станции высажены живые деревья, затем пассажиры входят в интерактивную зону, после которой их встречает карта станций БКЛ, выполненная из экоматериалов. На арт-объектах расположены QR-коды с интегрированной AR-реальностью.

3 ноября посвященная столичным зеленым облигациям выставка открылась в семи парках Москвы. Организатором мероприятия выступил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Читайте также:
МоскваДеловой центрарт-инсталляция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Все мнения
О проекте