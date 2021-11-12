Экоинсталляция о зеленых облигациях Москвы появилась на станции «Деловой центр» БКЛ

Фото: Скриншот видео Telegram-канала «Дептранс Москвы»

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

На станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро открылась экоинсталляция, посвященная зеленым облигациям города. В ней задействованы живые растения и деревья. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Она отметила, что локация для инсталляции выбрана неслучайно — средства от размещенных облигаций тратятся на строительство БКЛ и закупку городом электробусов, которые положительно сказываются на экологии. Отмечается, что Москва закупит 400 электробусов, 200 из которых уже приобретены, построит 18 новых станций и 43,8 километра Большой кольцевой линии метро, а также реконструирует три станции и четыре километра линий Московского метрополитена.

— Решение Москвы выйти на рынок зеленых облигаций служит подтверждением приверженности принципам устойчивого развития и готовности к ускорению реализации экологических инициатив, которые направлены на улучшение экологической ситуации и качества жизни людей в мегаполисе, — сообщила Багреева.

Столица стала первым регионом в России, который выпустил субфедеральные зеленые облигации.

Город планирует еще выпустить такие облигации, преимущественно для физических лиц. В мае интерес к ним со стороны обычных москвичей был очень высок, горожане в первый выпуск приобрели ценных бумаг на 700 миллионов рублей.

Вдоль пешеходной зоны у станции высажены живые деревья, затем пассажиры входят в интерактивную зону, после которой их встречает карта станций БКЛ, выполненная из экоматериалов. На арт-объектах расположены QR-коды с интегрированной AR-реальностью.

3 ноября посвященная столичным зеленым облигациям выставка открылась в семи парках Москвы. Организатором мероприятия выступил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.